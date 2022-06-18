Після прийняття член ЄС не може бути виключений зі спільноти.

Прийняття України в ЄС без проходження необхідних інституційних реформ може підірвати верховенство закону.

Про це заявила заступник голови Європарламенту Катаріна Барлі, повідомляє Noz.de.

Барлі зазначила, що Україна має пройти весь шлях реформ в частині верховенства права, ринкової економіки та боротьби з корупцією.

Вона також зазначила, що член ЄС не може бути виключений зі спільноти, тому не можна приймати Україну поспіхом.

"Ми зараз спостерігаємо це на прикладі Угорщини, країни, яка систематично підриває верховенство закону. Критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, ринкова економіка і верховенство закону, наприклад, мають бути повністю дотримані", - зазначила вона.

"Я майже впевнена, що всі країни-члени ЄС хотіли б згладити для України шлях до вступу в Євросоюз. Так, є різні думки щодо часового горизонту, але в основному всі єдині щодо мети", – резюмувала політик.

Водночас вона зазначила, що надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати своєрідним сигналом для Росії.

"Це стане важливим сигналом для Москви про те, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала Барлі.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, в якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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