Глава держави закликає інших лідерів об'єднатися.

Рахунок за усі кривди і руйнування, спричинені загарбницькою війною Росії проти України, треба виставляти росіянам.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти. "Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо - від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі", - наголосив він.

Також глава держави торкнувся теми російських активів. Він подякував лідерам, які підтримують право країни використовувати ці гроші для захисту від російського нападу:

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"Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це також буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну. Відверто кажучи, це українські гроші. Саме в Україні російські війська зруйнували сотні міст і сіл. Мільйони наших людей втратили свої домівки".

Разом з тим, президент звернув увагу, що Москва досі отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати незаконну війну проти України.

"Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу. Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Чому Путін це робить? Нам потрібні важелі впливу на нього. Вони потрібні всій Європі", - відзначив Зеленський.

Президент закликав європейських лідерів об'єднатися та працювати разом над захистом спільних інтересів. Окремо він додав, що під час цієї війни усі побачили неспроможність певних європейських підходів.

"Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку - не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома", - повідомив Зеленський.

Росія хоче "репарацій"

Раніше The Guardian опублікувала низку ймовірних вимог, які Москва могла б висунути Україні під час переговорів.

Однією з цих вимог є виплата Росії репарацій "за шкоду", яку самі загарбницькі війська завдали окупованим територіям України.

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