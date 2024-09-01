За словами президента Польщі, Росія має відшкодувати всі збитки, завдані внаслідок війни.

Росія повинна відшкодувати Україні всі збитки, завдані внаслідок війни. Про це у рівчницю початку Другої світової війни заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що під час війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. Так, за підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона, при цьому понад 70% цієї суми є компенсацією за людські втрати, оскільки під час війни країна втратила 5 млн людей.

Дуда підкреслив, що Німеччина багаторазово вибачалася за завдану Польщі шкоду, і у християнському вимірі поляки пробачили німцям.

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"Але, окрім цього, є ще матеріальні збитки. І незалежно від того, чи ми приймаємо і прощаємо, ми заслуговуємо на компенсацію за втрати, за те, що було безповоротно знищено", - сказав Дуда.

Він наголосив, що ця справа нині має міжнародний вимір у контексті майбутнього притягнення РФ до відповідальності за завдану Україні шкоду.

"Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися за власний рахунок, як це робила Польща упродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але перш за все вимагатиме компенсації та відшкодування завданих збитків, що є абсолютним обов’язком агресора, тобто Росії", - зазначив Дуда.

Відносини України та Польщі - останні новини

У липні Україна та Польща підписали безпекову угоду. Згідно з документом, у 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

Головна мета угоди – підтримати самооборону України проти російської агресії.

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