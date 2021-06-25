За словами Подоляка, в таких словах Пєскова є позитивним те, що він говорить про зустріч президентів України й Росії як про подію, яка готується.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, реагуючи на слова прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова про те, що санкції Києва можуть перешкодити зустрічі лідерів України й РФ, заявив про відсутність перешкод для того, щоб зустріч президентів відбулася.

Про це Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

«У таких словах пана Пєскова позитивом є те, що він говорить про зустрічі президентів України й Росії як про подію, яка готується. Інакше був би просто неможливий коментар про те, що, мовляв, хтось намагається не допустити цієї зустрічі», - сказав він.

Як зазначив Подоляк, на сьогодні не існує жодних перешкод для того, щоб зустріч президентів України й РФ відбулася.

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«І в цьому питанні - м'яч на російській стороні. Саме їм слід визначитися з цього питання», - наголосив радник керівника ОП.

Як відомо, сьогодні, 25 червня, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна розцінити як «крок для недопущення» зустрічі президентів Росії й України Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Про це він заявив журналістам.

«Ось, наприклад, учора Україна відновила й оголосила нові санкції щодо різних російських компаній і фізичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовка ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва», - сказав Пєсков.

Зустріч Зеленського та Путіна: подробиці підготовки

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він учергове повторив, що для розв‘язання «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дав керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Своєю чергою в Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського і Путіна.

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Автор: Костянтин Гончаров