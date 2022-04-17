У Держдумі традиційно вдалися до маніпуляцій.

Очільник Держдуми країни-агресорки В'ячеслав Володін несподівано висунув президенту України Володимиру Зеленському дві умови.

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

Вимоги стосуються відмови України від Криму та курсу на вступ до НАТО, а також "відведення військ" від ОРДЛО.

Володін заявив, що ці вимоги Зеленський "повинен виконати негайно", якщо він "думає про громадян України".

"Перше. Відвести війська з території "Донецької та Луганської народних республік". Друге. Фіксувати на договірній основі зобов'язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни", - заявив Володін.

Очільник Держдуми також заявив, що Зеленський "хоче виграти час", коли каже, що Україна досі не відмовилася від спроб припинити війну шляхом переговорів. Володін зауважив, що цей час Україна використовує, щоб отримати "військову допомогу від НАТО".

Як повідомляв УНІАН, канцлер Австрії Нехаммер після перемовин з Путіним заявив, що той перебуває у власному маленькому світі та впевнений у перемозі РФ.

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