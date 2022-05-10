З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько 800 млн дол. за імпорт російської нафти й газу.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-посол США в Росії Майкл Макфол, представила Дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, документ деталізує тему енергетичних санкцій, допомагаючи урядам і компаніям в усьому світі формувати пропозиції стосовно санкційної політики щодо Росії.

"Застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення в Україну для РФ та допомогти Українській державі захистити територіальну цілісність, свободу й демократичні цінності", - йдеться у повідомленні.

Автори Дорожньої карти енергетичних санкцій звертають увагу на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, насамперед до країн Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько 800 млн дол. за імпорт російської нафти й газу.

Експертна група підтримує рішення Європейської комісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти, а також обґрунтовує поступове ембарго на імпорт газу з РФ.

Поряд із цим експерти пропонують ввести регульований імпортний податок (або тариф) і зберігати кошти за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку.

Також пропонуються цілеспрямовані санкції проти постачальників послуг морського експорту в обхід режиму контрольованих продажів.

Крім того, у документі наголошується на важливості відключення Росії від фінансових потоків, отриманих від експорту газу, оскільки Європа під час війни платить РФ за газ набагато більше, ніж за нафту.

Експертна група акцентує, що європейське ембарго на російські енергоносії має бути частиною скоординованої стратегії ЄС і Сполучених Штатів, яка включатиме синхронні дипломатичні кроки та взаємодію із зацікавленими сторонами у приватному секторі.

"Учасники Міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола закликають уряди, а також державні й приватні компанії взяти Дорожню карту як основу для подальшого публічного просування енергетичних санкцій проти Росії задля позбавлення її можливостей фінансувати ведення загарбницької та несправедливої війни проти України", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Єрмака-Макфола була створена керівником Офісу глави держави і послом Майклом Макфолом після відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

21 квітня Єрмак презентував план посилення санкцій проти Росії. Він наголосив, що перелік запропонованих санкцій пропонується взяти за основу для подальших спільних з партнерами кроків. Документ містить 10 кроків для посилення санкційного тиску на РФ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав західні держави відмовитись від імпорту енергоносіїв з РФ.

У березні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз до 2027 року планує відмовитися від усіх російських енергоносіїв: нафти, газу та вугілля.

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