За словами міністрма культури та інформполітики, подібні центри існують в різних країнах.

В Україні буде створено Центр протидії дезінформації для боротьби з маніпуляціями та фейками, які розповсюджує країна-агресор.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю виданню Obozrevatel.

«Якщо ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації - роботу в цьому напрямку ми почнемо зі створення Центру протидії дезінформації… Створення такого хабу допомогло б зосередити зусилля із залучення наших західних партнерів, досвіду фахівців з країн, які є нашими союзниками, і дозволило б ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції та фейки, які запускає країна-агресор. Тому створення Центру протидії дезінформації - тільки початок», - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що подібні центри існують в різних країнах.

«На сьогоднішній момент і в Брюсселі є великий центр натовський, і в Фінляндії є такий центр, і, здається, в Чехії, в балтійських країнах. Такі центри займаються скоріше висвітленням, що є фейком і що є дезінформацією. Не прямою забороною, а висвітленням, демонстрацією того, чим вони є», - зазначив міністр.

За його словами, він не бачить іншого інструменту у боротьбі з дезінформацією.

«Ми не можемо створювати армію ботів, які будуть писати і поширювати певні меседжі. Нам потрібно відповідати асиметрично: показувати і висвітлювати. Так, як європейці. Вони кажуть: ось ці акаунти - боти. Ця інформація є неправдивою - і ось аргументи. Тобто це оперативно-просвітницька робота», - підкреслив Ткаченко.

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Автор: Катерина Жирій