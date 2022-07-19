Зеленський вніс до Ради подання на звільнення генпрокурора Венедиктової.

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас наголосив на необхідності зберегти співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів.

Про це він написав у Twitter, коментуючи відсторонення генпрокурора Ірини Венедиктової.

"При відстороненні генерального прокурора України президентом Зеленським найважливішим – окрім конституційних процесів, які слідують за цим – є збереження хорошої роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

У США раніше заявили, що їм відомо про останні кадрові рішення української влади і вони будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Разом з тим, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

Пізніше Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова та Венедіктової. Їх планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.

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