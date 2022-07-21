За словами Єрмака, важливо зараз не дати росіянам затягнути Україну з війною у зиму.

В Офісі президента говорять про майбутній перелом у ході війни, на який очікують до зими.

Про це написав у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів", - пообіцяв Єрмак.

Він зазначив, що з президентом України Володимиром Зеленським ледь не щодня говорять "про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції. Його цікавить ефективність зброї, щоб робити максимум для збільшення поставок".

Єрмак переконує, що є постійна комунікація з військовим командуванням і розуміння того, що потрібно армії для перемоги на тих чи інших ділянках фронту.

"Ми говоримо про успішне використання на фронті нашої "Вільхи". Там є багато чудових новин",- зазначає він.

Єрмак додав, що з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном обговорюють як пришвидшити поставки важкого озброєння. "Буду скоро знову говорити з ним про новий пакет військової допомоги США. Чекаємо ще на 4 HIMARS і не тільки. Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму",- наголосив Єрмак.

При цьому він підкреслив, що президент України налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб звільнити території якомога швидше.

Як повідомляв УНІАН, раніше Остін заявив, що США передадуть Україні ще 4 ракетні артилерійські системи HIMARS.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна потребує щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270 для ефективної контратаки і перелому у війні.

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