Президент вказав на "вихід" з країни тим, хто вважає окупований Регіон частиною Росії.

Прихильникам ідеології "русского мира" не варто залишатися на території тимчасово окупованого Донбасу — їм варто переїжджати в Росію, оскільки цей регіон ніколи не увійде в РФ.

Про це телеканалу "Дом" заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу і вважаєш, що "наша справа права, нам – в Росію, ми – росіяни". То це велика помилка-залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи", — сказав глава держави.

Порівнявши окупацію Донбасу з Берлінською стіною, Зеленський запевнив, що в будь-якому випадку "стіна впаде".

Читайте такожЗеленський готовий зустрітися з Путіним, "аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі""Якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але відчував її Росією, якщо ти так відчуваєш, то маєш зрозуміти – в ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", – сказав Зеленський.

Зеленський впевнений, що без України в ОРДЛО не буде цивілізації, цей регіон не зможе нікуди рости.

Щодо жителів Донбасу, які вважають себе українцями, а сам регіон — українським, Зеленський закликав їх "бути там і триматися", тому що ця територія в будь-якому випадку буде деокупована.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше президент зробив аналогічну заяву про Крим.

Автор: Станислав Кожемякин