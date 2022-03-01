Віце-прем'єр Ірина Верещук закликає ці організації чітко заявити, що війська РФ не дають їм виконувати гуманітарну місію в Україні.

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук дорікає Міжнародному комітету Червоного Хреста, агенції організації Об'єднаних Націй та ОБСЄ за невиконання гуманітарного мандата на Донбасі.

Про це вона сказала під час онлайн-брифінгу, який транслювався на сторінці офісу президента в Facebook.

"Ворог обрав шлях терору стосовно цивільного населення. Тут я маю на увазі насамперед Донецьку і Луганську область. Міста Волноваха, Сєвєродонецьк - під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали. Відсутні водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати в підвалах, без води і їжі. Серед них - жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", - сказала Верещук.

За її словами, окупанти не погоджуються на створення гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.

Також Верещук зазначила, що в Україні очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних організацій, насамперед від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН та ОБСЄ.

"Звертаюся до названих міжнародних гуманітарних структур. Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але, разом з тим, ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж наші національні українські структури. Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість виконувати ту гуманітарну роботу, в тому числі для якої Ви були створені. Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові", - зазначила вона.

"Якщо ви не можете виконувати свій гуманітарний мандат в Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку створює для вас російська армія, ви повинні чітко, офіційно і недвозначно про це заявити на весь світ: хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат", - підкреслила Верещук.

"Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом. І найголовніше: я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі для цивільних і перш за все жінок, дітей, людей похилого віку і людей з інвалідністю", - сказала Верещук.

Війна проти України: