Також передбачається розгляд проекту постанови про створення ТСК з питань перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".

Сьогодні депутати Верховної Ради планують включити до порядку денного та розглянути проект постанови про Національний план (дорожню карту) вакцинації населення України від COVID-19.

Читайте такожВсі бажаючі в останню чергу: з'явився детальний план вакцинації українців від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, також парламент планує сьогодні розглянути проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Комісія має розслідувати факти можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

Планується також розгляд законопроектів щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, а також про самоврядування медичних професій в Україні.

Крім того, сьогодні на порядку денному – ряд законопроектів, які народні депутати не встигли розглянути на вчорашньому засіданні, зокрема щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, щодо удосконалення процедури виборів керівника закладу вищої освіти, щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

План вакцинації від коронавірусу в Україні: деталі

26 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мета дорожньої карти вакцинації – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

"План, або Дорожня карта вакцинації включає в себе 5 етапів. Перший етап – це вакцинація людей з критичним ризиком інфікування", - нагадав він. Це медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на COVID-19, люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці Об'єднаних сил на передовій. У рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тис. осіб.

Другий етап – вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування: соцпрацівники, люди старші 80 років та інші медичні працівники. На цьому етапі планове охоплення щепленнями – 2 млн 540 тис. осіб.

Третій етап – вакцинація людей з високим ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. Зокрема, це Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція, Служба безпеки України та вчителі (7,2 млн осіб).

Четвертий етап – вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Йдеться, зокрема, про людей віком від 60 до 64 років, дорослих з супутніми захворюваннями.

П'ятий етап – вакцинація інших громадян, які "не входять до пріоритетних груп".

Прем'єр-міністр запевнив, що Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин, і це відбудеться в ті терміни, в які було заплановано.

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Автор: Надя Пришляк