Члени комісії переглянули своє рішення про перенесення роботи на завтра та продовжили засідання.

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області змінила своє рішення про призупинення засідання до завтра та поновила повторний підрахунок голосів.

Читайте такожНа двох дільницях округу №87, де перемагав кандидат від "За майбутнє", вибори визнали недійснимиПро це у Facebook повідомив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

"ОВК №87 вже відновила повторний підрахунок голосів виборців, переглянувши своє ж рішення про перенесення роботи на завтра", - написав він.

Близько 14:30 сьогодні, 2 квітня, ОВК №87 призупинила безперервне засідання до 7:00 3 квітня. Станом на кінець засідання ОВК вже провела повторний підрахунок голосів на 6 з 20 виборчих дільниць та визнала недійсними результати голосування на двох дільницях.

Вибори в одномандатному виборчому окрузі №87

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 відбулися проміжні вибори народних депутатів України. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 12 квітня.

31 березня у Центральній виборчій комісії заявили, щодіяльність ОВК заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

1 квітня ОВК відновила свою роботу.

За підрахунком 91,45% протоколів на виборах лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу"), за якого проголосували 31,40% виборців. На другому місці – Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,56%, на третьому – Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об'єднання "Свобода") - 28,82%.

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Автор: Антоніна Доломанжи