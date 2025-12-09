Глава держави просить депутатів підготувати відповідні законодавчі зміни, а США і європейців – забезпечити безпеку на час проведення виборів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що готовий особисто до проведення виборів, але США та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

Зокрема, глава держави прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито в Україні настав час провести вибори.

"Передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге. Питання виборів в України, мені здається, залежить від нашого народу. І це питання народу України, а не народу інших держав. При всій повазі до наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Водночас, як відзначив відверто президент, до виборів він готовий.

"Якщо стоїть питання, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу або я особисто за крісло президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна, це, якщо чесно - це абсолютно неадекватна історія", - підкреслює Зеленський.

У цьому зв’язку, за його словами, постає два моменти для проведення виборів.

"Передусім безпека. Як це провести? Як це зробити під ударами, під ракетами? І щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати? Ви це знаєте і не хочу повторювати. І друге питання - законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так, як це питання сьогодні порушує президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів", - констатує Зеленський.

При цьому, він відкрито заявляє і просить, аби Сполучені Штати Америки допомогли йому.

"Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні шістдесят, дев'яносто днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність", - заявив Зеленський.

Разом з тим, він звертається до депутатів фракції "Слуга народу" і українських парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону "Про вибори під час воєнного стану".

"Я завтра буду в Україні. Я хочу, я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозицій від наших депутатів і готовий йти на вибори", - наголосив Зеленський.

Заява Трампа про вибори в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, час провести вибори в Україні. Трамп також додав, що в Україні "використовують війну" нібито для того, щоб не проводити вибори. При цьому, очільник Білого дому не виключив, що на виборах переміг би чинний президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що речниця з питань закордонних справ і політики безпеки Анітта Гіппер висловила думку, що Україна зможе провести вибори тоді, коли це дозволятимуть відповідні умови. Вона додала, що наразі Росія продовжує агресивну війну проти України. Гіппер нагадала, що Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли це дозволятимуть умови.

Вас також можуть зацікавити новини: