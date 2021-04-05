У той же час, в ЦВК мають намір дочекатися рішень судів щодо виборів в цьому окрузі, і вже потім встановлювати результати виборів.

Центральна виборча комісія прийняла для розгляду та опрацювання протокол окружного виборчкому про підсумки голосування на проміжних виборів народного депутата у 87-му окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні.

На початку засідання голова ОВК №87 Андрій Лозинський оголосив протокол про підсумки голосування на окрузі та надав іншу виборчу документацію.

За словами Лозинського, загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 48 тис. 916 осіб.

Згідно з протоколом, перемогу на виборах здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, який отримав 31,25% підтримки виборців (15 тис. 076 голосів), кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко – 29,69% (14 тис. 327 голосів), кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський - 28,86% (13 тис. 927 голосів).

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Голова ОВК зазначив, що результати виборів були визнані недійсними на 5 виборчих дільницях.

Він також повідомив, що рішення комісії про визнання результатів на цих дільницях недійсними нині оскаржуються у суді.

"ЦВК має намір дочекатися рішень судів. І вже за результатами цих рішень та в межах своїх повноважень... вживатиме подальших заходів щодо встановлення результатів виборів у цьому окрузі", - сказав голова ЦВК Олег Діденко.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

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Автор: Антоніна Доломанжи