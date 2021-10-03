Спілкуватися з журналісткою депутатки не захотіли й пішли з бару.

Не всіх народних депутатів від "Слуги народу" зацікавила тема реформування України - деякі з них проігнорували відповідні заходи в Трускавці.

Про це свідчить відео, яке оприлюднила журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур на своїй сторінці у Facebook. На ньому видно, як щонайменше двоє "слуг" вирішили провести час у барі готелю.

"У ці хвилини за розкладом засідання у Трускавці депутати та урядовці презентують план реформ на 2021-2023. Доповідають Володимиру Зеленському. Але слуги народу Маргарита Шол та Тетяна Грищенко мають інші справи", - пише вона.

Коментувати свою відсутність на заходах депутатки не стали й після появи журналіста швидко покинули бар.

Відповідаючи на один з коментарів під відео, журналістка зазначила, що народні обраниці відверто ігнорували нібито робочі заходи.

"Дівчини найняті українським народом на роботу й приїхали сюди на засідання. Під час засідання відкрито бухають у публічному місці. Я ж не додому до них прийшла", - написала вона.

"Трускавець 2.0": деталі

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запросили й журналістів, проходить у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 2 жовтня там виступив президент. Також стало відомо, що в Трускавці "слуги" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Автор: Віолетта Орлова