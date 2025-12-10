Поліграф, легенда і втеча: WSJ розкрив, як СБУ провернула зухвалу 'Павутину'

Україна непомітно завезла дрони в Росію, розмістила їх у збірних кабінах на вантажівках і завдала ударів по чотирьох аеродромах одночасно.

СБУ провела одну з найскладніших таємних операцій у сучасній історії війни — масштабну атаку дронами на російські військові аеродроми, під час якої було знищено або пошкоджено десятки літаків. Деталі спецоперації "Павутина" вперше стали відомі завдяки свідченням учасників, пише The Wall Street Journal.

Все почалося з того, що російський водій вантажівки в паніці зателефонував логісту Артему Тимофєєву — українцю, який проживав у РФ. Дах кабіни на кузові його вантажівки раптово з’їхав, відкривши схований вантаж. Чоловік кричав у слухавку:

"Під дахом дрони".

Тимофєєв удав, що нічого не знає, але насправді саме він був ключовою ланкою Служби безпеки України на території Росії.

У Києві в цей момент нервово стежили за розвитком ситуації: якби водій підняв тривогу або розповів комусь про знахідку, операція могла б провалитися. Для нього терміново вигадали правдоподібну легенду — що це мисливські кабіни з дронами для відстеження тварин. Невдовзі водій надіслав фото: дах на місці. Операція продовжилася.

Як працювала "Павутина"

СБУ створила складну логістичну систему для доставки до Росії сотні дронів і восьми спеціальних збірних кабін, замаскованих під будиночки. Їх таємно перевозили через кордон, користуючись корупційними схемами російських митників. Деталі збирали вже на території РФ — цим займалися Тимофєєв і його дружина.

Кабіни обладнали сонячними панелями та акумуляторами, дрони — системами зв’язку, що дозволяло керувати ними з Києва. Лише кілька людей знали всю картину операції.

П’ять вантажівок вирушили у різних напрямках Росією в кінці травня. 1 червня звідти одночасно злетіли понад 100 дронів і атакували чотири російські аеродроми. За годину українські оператори знищили або вивели з ладу десятки літаків. За оцінкою СБУ — 41 літак був підбитий або пошкоджений, понад десяток знищено.

Тимофєєви — сім'я, що стала центром операції

Артем і Катерина Тимофєєви — українці, які переїхали до РФ після економічної кризи 2014 року. Вони вільно володіли мовою та мали російські паспорти, що допомогло їм уникнути підозр. Перед початком операції їх везли до Львова та перевіряли на поліграфі.

У Челябінську Тимофєєв створив логістичну компанію, наймав водіїв, облаштовував склад та непомітно керував розгортанням "Павутини". Водії навіть не здогадувалися, що перевозять.

Втеча і наслідки

Після атаки російська влада оголосила Тимофєєва в розшук — але було пізно. За кілька днів до операції він і Катерина перетнули кордон з Казахстаном під виглядом подорожі, взявши лише найцінніше — включно з шотландським прямоухим котом і собакою породи Ши-цу.

Операція "Павутина" - головні новини

Операція "Павутина" стала проривом у репутації СБУ. Під керівництвом Василя Малюка українська спецслужба перетворилася з пострадянської структури на орган, здатний на складні, технологічно інноваційні операції — від підриву Керченського мосту до знищення російських генералів.

Як повідомляв УНІАН, спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня. Її хід контролював особисто президент Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням "Павутини" безпосередньо Малюк.

"Бавовна" була на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". В результаті операції було уражено 41 літак РФ, або 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

