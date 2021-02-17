Заступниця голови фракції «СН» сподівається, що цього тижня процес вакцинації в Україні таки розпочнеться.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляє про зростання кількості народних депутатів, які б хотіли відправити у відставку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила в коментарі журналістам.

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Відповідаючи на запитання щодо того, що деякі депутати їхньої фракції вважають за необхідне відправити Степанова у відставку через затримку з початком вакцинації, Кравчук зауважила, що це не є позицією фракції, а лише позицією окремих народних депутатів.

«Але я спостерігаю, що таких народних депутатів, які б вже хотіли відправити Степанова у відставку, - їх більшає. Тому ми поки що, звичайно, спостерігаємо, дуже сподіваємося, що цього тижня, як і обіцяв міністр Степанов, вакцинація все-таки розпочнеться. Чи, принаймні, ми отримаємо цю партію вакцин", - сказала вона.

За її словами, потім знадобиться хоча б кілька тижнів, щоб поспостерігати, як буде організовано увесь цей процес.

«Якщо ми побачимо, що і там є проблеми, тоді, очевидно, можна ставити це питання. Але, принаймні, на обговорення у фракції. Бо я проти того, щоб виходити в публічну площину до того, як ми всередині це обговорили», - додала Кравчук.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру". Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

До кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

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Автор: Тетяна Поляковська