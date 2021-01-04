Представник парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря наголосила, що суд не має повноважень з власної ініціативи розглядати питання й ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів, у тому числі указів президента.

На завтра призначено збори суддів Конституційного суду України для розгляду питання щодо указу президента про відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді.

Про це у Fаcebook повідомила постійний представник парламенту в Конституційному суді, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря.

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"За наявною інформацією, на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду, на яких будуть розглядатися питання щодо указу президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного суду строком на 2 місяці)", - написала вона.

При цьому Совгиря нагадала, що статтею 22 закону "Про Конституційний суд України" передбачено, що збори суддів Конституційного суду вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує суд на своїх засіданнях. Збори суддів Конституційного суду є повноважними за умови присутності на них не менш як 12 суддів.

Водночас представник парламенту наголосила, що КС не має повноважень з власної ініціативи розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях.

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«Питання про конституційність зазначеного указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і законом "Про Конституційний суд України". Рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема і указу Президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні», - підкреслила Совгиря.

За її словами, ухвалення Конституційним судом будь-якого рішення щодо неконституційності указу президента без дотримання порядку, передбаченого законом і в інтересах одного із самих суддів Конституційного суду, може містити склад злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Совгиря підкреслила, що, оскільки указ президента є чинним, не визнавався у встановленому порядку незаконним чи неконституційним, відповідно до частини 3 статті 106 Конституції, він є обов'язковим до виконання на території України.

«Таким чином, на зборах суддів чи спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду може бути вирішено питання виключно про подальшу організацію роботу суду з урахуванням відсторонення судді Тупицького від посади судді Конституційного суду», - резюмувала представник парламенту у суді.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

Після цього у КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня Правовий департамент Секретаріату Конституційного суду оприлюднив коментар, у якому заявляється про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

Своєю чергою в Офісі президента заявили, що будь-які «заяви», розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.

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Автор: Надя Пришляк