Кличко зазначив, що дії Німеччини щодо України ставить під питання дружбу двох країн.

Останні дії Німеччини, яка вважається партнером України, викликають збентеженість і розчарування.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю найбільшому німецькому комерційному телеканалу RTL.

"Коли наш європейський партнер Німеччина не тільки не допомогає, а й блокує військову допомогу інших країн та підтримує "Північний потік 2", який Росія використовує як економічну зброю - це викликає шойнайменше збентеженість і розчарування. Та ставить під питання нашу дружбу", - сказал Кличко.

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Він зазначив, що Україна не хоче війни і сподівається на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії . "Але не за рахунок інтересів України, її територіальної цілісності, життя наших громадян", - сказав столичний мер.

"Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки — зокрема, щодо постачання оборонного озброєння", - підсумував політик.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина виступає проти надання озброєння Україні на тлі загрози вторгнення з боку Росії. Крім того вона перешкоджає іншим державам таким чином підтримувати Україну. Крім цього, німецька влада наполягає на виключенні з пакету санкцій щодо Москви в разі нападу на Україну, енергетичного сектора.

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