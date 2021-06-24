Президент зауважив, що через Раду національної безпеки і оборони ввів рішення про звільнення двох суддів КСУ, щоб “заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов”.

Президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити указом з посади судді Конституційного суду голову цього суду Олександра Тупицького тим, що його роботу супроводжували різні політичні та бізнесові групи.

Про це він заявив в інтерв’ю для програми "VIP з Наталею Мосейчук".

Зокрема, глава держави зазначив, що зустрічався з Тупицьким.

“Я пояснював пану Тупицькому особисто. Я йому сказав, що я не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, то ж про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив”, - зауважив він.

Президент зауважив, що через Раду національної безпеки і оборони ввів рішення про звільнення двох суддів КСУ, щоб “заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов”.

За словами президента, з цими реформами “можна десь погоджуватись, можна говорити, що це неідеальні законопроекти”.

Водночас, він зауважив, що одна справа змінювати ті, чи інші законопроекти якимись правками, додатками, але не руйнувати повністю систему.

“Він (Тупицький — УНІАН) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні і бізнесові, які супроводжують досі його життя і роботу”, - пояснив Зеленський.

Звільнення голови КСУ Тупицького

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Тупицький оскаржував цей указ у Верховному суді. 26 лютого 2021 р. Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

Наприкінці січня 2021 року Тупицький закликав президента скликати засідання РНБО через дії працівників УДО, які не пропускають його до будівлі КС. Він назвав це ”блокуванням роботи” КС.

27 березня 2021 року Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна ”особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України”.

28 січня Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до УДО з приводу недопуску його до будівлі Конституційного суду. Він просить визнати протиправними дії співробітників УДО. Крім того, він просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в управлінні, утриматись від вчинення будь-яких перешкод у його допуску до будівлі КС.

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Автор: Костянтин Гончаров