Радник керівника ОП прокоментував слова прес-секретаря президента РФ про те, що Росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ не поспішає з реакцією.

Росіяни занадто часто використовують публічні заяви тільки як елемент обов'язкового тиску.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на слова прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що Росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ не поспішає з реакцією.

"Мені здається, не слід використовувати тих чи інших російських спікерів в якості ньюсмейкерів. Набагато краще спиратися тільки на офіційні повідомлення української сторони. Тому що росіяни занадто часто використовують публічні заяви тільки як елемент обов'язкового тиску. Навіщо їм підігравати?", - сказав Подоляк.

Говорячи про переговорний процес, він нагадав, що Україна ще в рамках Стамбульського раунду передала стороні опонентів "свої пропозиції щодо формульних рішень".

"У тому числі, щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції і висловила свої зустрічні позиції. Далі - наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру", - сказав Подоляк.

Як повідомлялося, сьогодні Пєсков заявив, що Росія передала Україні проект документа про врегулювання, але Київ не поспішає з реакцією.

Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно позначається на ефективності переговорів.

Перемовини РФ і України

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

Раніше радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

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