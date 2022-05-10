Київ першим побачив, як Москва порушує угоди й перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський закликав друзів України відмовитися від російських енергоресурсів, щоб не опинитися у політичній залежності від РФ.

Зараз Росія намагається використовувати газ, щоб тримати в покорі увесь європейський континент, заявив український лідер під час відеозвернення до політиків та народу Словаччини.

Президент подякував Словаччині за допомогу та оборонну підтримку.

"Війна Росії проти нашої держави є не лише спробою захопити нашу землю, підкорити наших людей і стерти українську самобутність. Росія пішла війною фактично проти всієї обʼєднаної Європи, лише почавши з України. Ця війна насправді ведеться Росією проти кожної з держав, які хочуть жити вільно й самостійно обирати своє майбутнє. Обирати, в яких союзах бути, з ким дружити і як торгувати. Ця війна - проти самого проекту загального обʼєднання на основі спільних цінностей на нашому континенті", - наголосив він.

Зеленський уточнив, що такими цінностями є повага до життя, до прав людини, до непорушності кордонів і до свободи.

Глава держави наголосив, що Україна першою побачила, як Росія порушує угоди, коли вони просто перестають їй подобатися, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поруч із собою.

"Російський Чорноморський флот був використаний при захопленні Криму. А зараз блокує море для нас і б'є ракетами по наших мирних містах. Ну а газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь європейський континент", - підкреслив він.

За словами Зеленського, Україна пройшла шляхом помилок, на яких можуть навчитися її друзі, адже російські енергоресурси, зокрема нафта, не є просто товаром, від них варто відмовитися, бо це насправді питання про свободу.

Нагадаємо, у лютому президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що у ЄС вирішили докласти всіх зусиль, щоб позбутися залежності від газу з РФ.

У березні вона сказала, що Євросоюз планує відмовитися від усіх російських енергоносіїв - нафти, газу та вугілля, до 2027 року.

На початку травня очільниця ЄК презентувала проект шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії через широкомасштабне вторгнення в Україну, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської система передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

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