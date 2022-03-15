Президент закликав громадян України контактувати з політиками та журналістами, тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку.

Президент України Володимир Зеленський закликає українців за кордоном тиснути на світовий бізнес, щоб уся торгівля з Російською Федерацією була зупинена.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!", - заявляє Зеленський.

"Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині України та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - наголосив президент.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь та Херсон.

Українці масово покидали міста, які були атаковані ворогом.

Станом на вечір 9 березня "Укрзалізниця" перевезла у західні області нашої держави 1,9 мільйона пасажирів. В ООН повідомляли, що Україну покинули майже 3 млн осіб.

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