Секретар РНБО заявляє, що сучасна історія світу пишеться в українських степах і лісах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що потвора "руського міру" ще може завдати багато горя, але ніколи не переможе Україну.

Про це Данілов написав у соціальній мережі Facebook.

"Своє випробування Україна складає на очах усього світу, коли ранок мільйонів починається з новин про країну, якої "не існувало", і народу, якого "не було". Так сталося, що сучасна історія світу пишеться зараз вогнем і сталлю в українських степах і лісах. Не ми призначили собі цю місію – перемелювати орди нацистів і їх сучасних послідовників - рашистів", - заявив Данілов.

"Україна завдала смертельного удару "руському світу", розпоровши смердюче черево його нескінченних броньованих колон. Ця потвора у своїх конвульсіях може завдати ще багато горя і страждань, але мертве ніколи не переможе живе. Саме зараз через українську кров і біль твориться справжня історія нації і пишеться нова історія", - наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що це реальність, яка стає історією завдяки героїчності і стійкості захисників України та мужності президента України.

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