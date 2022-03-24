Шойгу не з’являвся на публіці вже 12 днів.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про розбіжності в оточенні російського президента Володимира Путіна.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

На його думку, зникнення Шойгу та інших силовиків може свідчити про те, що вони "з’ясовують відносини".

Зараз ФСБ перекладає відповідальність на військових, а ті – на інші структури.

"Там не лише Шойгу. Там багато генералів уже не виходять на зв'язок, багатьох генералів поміняли. Вони думають, що з новими силами зможуть щось змінити", – сказав секретар РНБО, додавши, що це не допоможе.

23 березня російські журналісти-розслідувачі звернули увагу на зникнення з інформаційного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він не з’являвся на публіці вже 11 днів.

В оточенні Шойгу стверджували, що у того – нібито хвороба серця.

Радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк назвав це зникнення Шойгу "цікавим", але зауважив, що з інформаційного простору зникли ще кілька ключових політичних фігур країни-окупанта.

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