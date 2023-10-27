Він заявив, що не допустить скорочення фінансової допомоги фермерам.

Словаччина готова збільшити внесок у бюджет Євросоюзу протягом чотирьох років на 400 млн євро, щоб Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро. Але для уього в неї є певні умови.

Як повідомило видання Aktuality з посиланням на канцелярію словацького уряду, прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що у Брюсселі відбулася серйозна дискусія щодо зміни європейського бюджету.

За його словами, Братислава готова збільшити внесок у бюджет ЄС, але при кількох умовах. "Ми не допустимо скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів та усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використаний для підвищення конкурентоспроможності і боротьби з нелегальною міграцією", – висловив він свою думку.

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Фіцо закликав до того, щоб фінансова підтримка Україні надавалась в обмін на гарантії, що європейські гроші, в тому числі словацькі, не будуть привласнені. Він вважає, що частину цих коштів треба направити на відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і на підтримку словацьких компаній, які будуть брати участь у відбудові України.

Прихід до влади Фіцо

25 жовтня стало відомо про перемогу на парламентських виборах Словаччини партії Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Тоді ж президент країни Зузана Чапутова затвердила новий уряд, який який очолив Фіцо.

Сам політик відомий своєю антиукраїнською позицією. Ще перед виборами він не раз заявляв, що якщо прийде до влади, то відразу ж припинить допомогу Україні.

26 жовтня у Брюселі він заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну у військовому плані і відтепер матиме "власну думку в Брюсселі".

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