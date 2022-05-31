Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін напав би на Білорусь, реалізувавши "український сценарій".
Про це Лукашенко заявив у вівторок, 31 травня.
Зокрема, він назвав війну в Україні "не реалізованим в Білорусі сценарієм", натякаючи, що Путін напав би на його країну, якби він не став президентом і не підтримав агресивну політику російського диктатора.
"Дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій, не реалізований на нашій землі. Коли я задаюся питанням, що було б з нами, - будь ласка, дивіться на Україну. Ми розуміємо рівень загроз, активність яких зараз змістилася б на територію сусідньої країни.
Нагадаємо, що у квітні Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки розповів байку про якусь "невидиму операцію" по звільненню білорусів з українського полону. Нардеп від СН Федір Веніславський каже, що "спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, була проведена в голові Лукашенка".
Сьогодні Лукашенко розкрив деталі "спецоперації", яку КДБ, буцімто, провів на території України та вручив нагороди за її реалізацію.
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