"Український сценарій" в Білорусі міг би бути реалізований, якби Путін не отримав "підтримку" з його боку, впевнений Лукашенко.

Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін напав би на Білорусь, реалізувавши "український сценарій".

Про це Лукашенко заявив у вівторок, 31 травня.

Зокрема, він назвав війну в Україні "не реалізованим в Білорусі сценарієм", натякаючи, що Путін напав би на його країну, якби він не став президентом і не підтримав агресивну політику російського диктатора.

"Дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій, не реалізований на нашій землі. Коли я задаюся питанням, що було б з нами, - будь ласка, дивіться на Україну. Ми розуміємо рівень загроз, активність яких зараз змістилася б на територію сусідньої країни.

Нагадаємо, що у квітні Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки розповів байку про якусь "невидиму операцію" по звільненню білорусів з українського полону. Нардеп від СН Федір Веніславський каже, що "спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, була проведена в голові Лукашенка".

Сьогодні Лукашенко розкрив деталі "спецоперації", яку КДБ, буцімто, провів на території України та вручив нагороди за її реалізацію.

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