Він зауважив, що така реакція означає, що "ми все правильно робимо".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону в Росії на публікацію інтерв'ю з ним.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні той день, коли знову можна переконатися в тому, наскільки далеко Україна від Російської Федерації.

"Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтерв'ю, - ми говорили з ними сьогодні вдень - російське цензурне відомство вийшло з погрозами. Так і написали - вимагають відмовитись від публікації розмови", - зауважив він.

Президент додав, що це було б смішно, якби не було так трагічно.

"Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем, а самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують. Мабуть, побачили, що у їхніх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі", - сказав Зеленський.

Максимальний контраст, зауважив він, - це його розмова з "нашими улюбленими українськими телевізійниками".

"Провів зум-конференцію з майже п'ятьма сотнями наших медійників, які створюють телемарафон "Єдині новини". Вдячним їм ще раз. Хоча ми і були обмежені у часі, все ж таки доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що усі дбають про Україну, дбають про нас з вами, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій - усі обов'язково опрацюємо", - запевнив глава держави.

Що передувало

Напередодні український глава дав велике інтерв’ю російським виданням "Медуза", "Дождь" та "Коммерсант" щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Своєю чергою Роскомнагляд публікацію цього інтерв’ю заборонив.

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