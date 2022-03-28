Президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону в Росії на публікацію інтерв'ю з ним.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.
Зеленський зазначив, що сьогодні той день, коли знову можна переконатися в тому, наскільки далеко Україна від Російської Федерації.
"Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтерв'ю, - ми говорили з ними сьогодні вдень - російське цензурне відомство вийшло з погрозами. Так і написали - вимагають відмовитись від публікації розмови", - зауважив він.
Президент додав, що це було б смішно, якби не було так трагічно.
"Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем, а самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують. Мабуть, побачили, що у їхніх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі", - сказав Зеленський.
Максимальний контраст, зауважив він, - це його розмова з "нашими улюбленими українськими телевізійниками".
"Провів зум-конференцію з майже п'ятьма сотнями наших медійників, які створюють телемарафон "Єдині новини". Вдячним їм ще раз. Хоча ми і були обмежені у часі, все ж таки доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що усі дбають про Україну, дбають про нас з вами, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій - усі обов'язково опрацюємо", - запевнив глава держави.
Що передувало
Напередодні український глава дав велике інтерв’ю російським виданням "Медуза", "Дождь" та "Коммерсант" щодо розв’язаної Росією війни проти України.
Своєю чергою Роскомнагляд публікацію цього інтерв’ю заборонив.