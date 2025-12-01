Також це запустить ряд проблем в самій Україні, вважає оглядач.

Путін розуміє, що не зможе захопити всю Донеччину силоміць, тому й намагається отримати цю територію шляхом переговорів. Про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, військовий оглядач Іван Тимочко в етері "24 Каналу".

"Навіть якщо з боями він її займе, це буде зруйнована територія, ресурсно непридатна. Навіть якщо там є якісь поклади, можливість заробляти, то індустрія буде зруйнована. Є варіант, що вони можуть на окуповані території запустити китайців, щоб вони щось робили. Але для чого тоді гинули російські солдати, щоб китайці зайшли своїми технологіями і заробляли для себе", - сказав Тимочко.

Водночас він додав, що для Путіна важливо показати, що Сили оборони можуть відходити з тих чи інших територій без бою, оскільки це може створити прецедент.

"Оскільки він хоче започаткувати каскад таких претензій на ті області, які вони не зайняли, але поспішили додати в Конституцію. Крім того, він прекрасно розуміє, що такий безспротивний відхід, хай з невеликої частини території, з мінімальними викликами, але українське суспільство на це відреагує дуже негативно. Це всі розуміють. І наше військово-політичне керівництво, і російське й американське. І поступившись, прийнявши такі умови, це в Україні може викликати величезний каскад проблем", - додав Тимочко.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше журналісти Axios повідомили, що під час прямих переговорів між США та Україною у Флориді, майже єдиною темою стало питання територій. Зокрема сторони обговорювали, де має бути проведений кордон після завершення війни.

Тим часом РБК-Україна повідомляє, що під час перемовин сторонам не вдалося дійти згоди з ключових питань - територію та внесення змін у Конституцію. Зокрема зазначається, що РФ продовжує наполягати на повному виведенні Сил оборони з Донбасу, тоді як для України цей варіант є неприпустимим.

