Україна розглядає виведення військ з Донбасу, але за однієї умови, - The Telegraph

Київ пропонує зробити цей крок взаємним, а отже зобовʼязати Росію також вивести війська з регіону.

Україна розглядає можливість відведення військ на Донбасі, але за умови, що Росія зробить те саме. Про це пише британський The Telegraph.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні наполягають на створенні "вільної економічної зони" між позиціями українських і російських військ на Донбасі.

"Вони бачать, як українські війська залишають територію Донецької області, а нібито компроміс полягає в тому, щоб російські війська не входили на цю територію... яку вони вже називають "вільною економічною зоною", - сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що не має повноважень передавати території Росії і не піде проти волі українців. Водночас він доручив переговорній групі "конструктивно працювати" з американськими пропозиціями.

Позиція США і Європи: тиск на Київ та розбіжності у підходах

За даними медіа, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф наполягає на поступках України щодо Донбасу. Раніше він спільно з російськими представниками просував 28-пунктний план, який фактично визнавав би демілітаризовану зону територією РФ.

Україна запропонувала контрваріант:

взаємне відведення військ,

збереження території за Україною,

паралельні переговори щодо гарантій безпеки США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що лише український народ може вирішувати питання територіальних поступок:

"Було б помилкою примушувати українського президента до миру, який населення не підтримає після чотирьох років страждань і смертей".

Європейські лідери прагнуть відіграти більшу роль у Паризьких переговорах, які відбудуться у суботу за участі керівництва НАТО.

Росія не демонструє готовності до компромісу

Москва поки не подає сигналів, що погодиться на взаємне відведення військ. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати інтереси Росії, а не лише України.

Контури можливої демілітаризованої зони ще не визначені — це буде предметом переговорів Зеленського й Трампа. Ситуацію ускладнює те, що українські підконтрольні території в Донецьку — це здебільшого стратегічні міста, а окуповані Росією райони — переважно сільська місцевість.

Переговори у Парижі можуть стати ключовими для визначення подальшої американської стратегії та ролі Європи у мирному процесі.

Як повідомляв УНІАН, Білий дім оголосив, що Трамп готовий відправити свого представника на переговори до Європи вже цих вихідних, але лише якщо з’явиться реальний шанс підписати мирну угоду.

Натомість сам Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план припинення війни. Його команда ставиться до документа прихильніше.

