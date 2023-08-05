Близько 40 країн, які залишилися осторонь від війни, запрошені до Саудівської Аравії, оскільки Україна подвоює міжнародні зусилля по ізоляції Москви.

Захід може посилити тиск на Київ у найближчі місяці для початку мирних переговорів. Україна готується до великого дипломатичного ривка в Саудівської Аравії, щоб заручиться підтримкою країн, які дотримуються нейтральної позиції.

Видання The New York Times пише, що багато запрошених країн відкидають саму концепцію вибору сторони в конфлікті, зображуючи війну як змагання між світовими державами, в якому вони не хочуть брати участь. Тому зустріч є відправною точкою великого дипломатичного зусилля України, спрямованого на підрив позицій Росії.

"Це почалося в середу, коли Зеленський зібрав своїх послів на екстрену стратегічну нараду про те, як донести інформацію про країну до всього світу. Він сказав, що посли повинні використовувати всі наявні інструменти - "офіційні і неофіційні, інституційні та медійні, культурну дипломатію і силу звичайної людської щирості", - щоб переконати як стійких союзників, так і нейтральні країни, що єдиний шлях до міцного миру - це повна поразка Росії", - йдеться в повідомленні.

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США, як уточнює видання, натхнені тим, що в Джидді очікується присутність нейтральних країн, як Індонезія, Індія, Мексика і ПАР. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, враховуючи економічні труднощі, які вона спричинила, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх піти проти Москви.

Для України ж це буде ключовим моментом: Зеленський заявив своїм дипломатам, що ситуація стане ще більш складною, тому що в найближчі місяці, ймовірно, посилиться тиск, щоб знайти шлях до миру шляхом переговорів.

"Україні необхідно зберегти тверду підтримку західних союзників через виснажливий, кривавий і дорогий контрнаступ, який за останні два місяці приніс деякі успіхи, але ще не призвів до серйозного прориву. Але також необхідно і розширити цю підтримку, залучаючи нейтральні країни", - зазначено в повідомленні.

Також є ознаки, що давні відносини Росії і Саудівської Аравії можуть опинитися під загрозою, оскільки останнім часом Москва видобула більше нафти, ніж обіцяла. Ці та інші розбіжності українські та західні чиновники сподіваються використати у своїх інтересах.

Переговори в Саудівській Аравії - що відомо

4 серпня в Офісі президента повідомили, що на Аравійський саміт про мир в Україні Київ хоче затвердити формулювання десяти пунктів формули миру. Також на зустрічі планують обговорити, де і коли може відбутися сам саміт формули миру.

У свою чергу видання Reuters опублікувало матеріал, згідно з яким, якщо Китай схвалить формулу миру України, то це стане великою перемогою зустрічі.

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