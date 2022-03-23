Керівник Офісу президента наголосив, що українці будуть боротися, а влада зробить все, щоб звільнити Книгу та вигнати ворога з української землі.

У Херсоні окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку директора театру, депутата облради Олександра Книгу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони хочуть знищити нашу культуру, хочуть придушити інтелігенцію та намагаються залякати справжніх патріотів України в окупованих містах. Російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру, засновника фестивалю "Мельпомена Таврії", депутата Херсонської облради Олександра Книгу", - розповів він.

Єрмак зазначив, що росіяни бачать опір херсонців.

"Вони хочуть налякати справжніх українських патріотів методами, якими користувалися радянські КДБісти проти українських дисидентів. Але зараз 21 сторіччя, наша країна - вільна. Наші люди - вільні і більше не будуть в окупації у росіян", - наголосив голова ОП.

Він підкреслив, що українці будуть боротися, а влада зробить все, щоб звільнити Книгу та вигнати ворога з української землі.

"Маски давно вже зняті і всі розуміють, що Росія воює проти нашої нації. І це вітчизняна війна, в якій ми переможемо", - заявив Єрмак.

Олешківський міський голова Олег Рищук повідомив, що Олександр Книга вже на свободі. Ніяких деталей визволення наразі не має, однак Рищук запевнив, що із викраденим депутатом наразі все добре.

Нагадаємо, викраденню Книги передували незаконні обшуки росіян у театрі.

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