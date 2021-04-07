Представник Пентагону заявив, що про наміри Росії, яка нарощує свої сили в Криму і на кордонах з Україною, говорити складно.

Читайте такожЗеленський закликає НАТО посилювати присутність у Чорноморському регіоніСполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а не провокувати та не збільшувати напруженість.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє прес-служба американського військового відомства.

За його словами, зараз складно говорити про наміри Росії, спостерігається нарощування цією країною військових сил у Криму та в інших районах на південному сході України на українсько-російському кордоні, проте США продовжують стежити за ситуацією.

"Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, до чого закликали і Мінські угоди, а потім... до зниження напруженості, до деескалації", - сказав Кірбі.

Стягування військ Росії до кордону України

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Автор: Катерина Комолова