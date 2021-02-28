2 березня політик прибуде до України з дводенним візитом.

У вівторок та середу, 2-3 березня, Україну відвідає президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як повідомляється на сайті Європейської ради, в перший день свого візиту Мішель побуває на сході Україні. Там на 13:00 в нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на 13:10 - із представниками операції Об'єднаних сил, моніторингової місії ОБСЄ та організаціями, що надають гуманітарну допомогу. О 14:30 має відбутися спільна прес-конференція з президентом Зеленським.

3 березня президент Євроради відвідає Київ, де о 8 ранку зустрінеться з представниками антикорупційних установ, о 10:30 відвідає центр вакцинації, а також об 11:15 вшанує пам'ять загиблих героїв Революції Гідності.

Об 11:40 Шарль Мішель має ще раз зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та о 13:15 провести спільну прес-конференцію.

Перш ніж відвідати Україну, 1 березня президент Європейської ради завітає до Грузії.

Україна та ЄС: пріоритети співпраці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з президентом Євроради Шарлем Мішелем 9 лютого у Брюсселі. Тоді глава українського уряду передав Мішелю запрошення президента Зеленського відвідати Україну.

Згідно з результатами зустрічі, одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію.

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Автор: Катерина Комолова