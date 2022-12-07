Атрошенко звернувся до президента.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко оскаржуватиме рішення Яворівського районного суду Львівської області, який оштрафував його на 6,8 тис. гривень та на рік позбавив права обіймати посаду міського голови через реальний конфлікт інтересів.

Як він заявив у своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського, оприлюдненому на сторінці в мережі Facebook, рішення суду було ухвалене під "тиском зверху".

"Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи є в країні хоч одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску зверху ухвалив рішення відсторонити міського голову Чернігова від права обіймати посаду мера терміном на один рік?", – зазначив Атрошенко.

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Він назвав символічним той факт, що рішення ухвалено в День місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, за його словами, стало ще одним фронтом, який, поки воїни на передовій, захищає сім’ї українців удома і допомагає ЗСУ.

"Я залишаюся, я нікуди не йду. Обов’язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі", – наголосив Атрошенко.

Як прокоментував УНІАН чернігівський адвокат Олексій Кінебас, міський голова має 10 днів для подання апеляції.

Також він звернув увагу, що стаття КУпАП, за якою Атрошенка позбавлено права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, передбачає таку санкцію у разі повторного порушення.

Відсторонення Атрошенка: що відомо

Яворівський суд Львівської області ухвалив рішення про позбавлення Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка права на рік обіймати посади, пов’язані з функціями держави та місцевого самоврядування, а також оштрафував через реальний конфлікт інтересів.

Підставою для протоколу НАЗК стало нібито розпорядження Атрошенка своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. У НАЗК вважають, що чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків.

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