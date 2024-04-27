Зараз екс-посадовець перебуває у СІЗО на час слідства.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який напередодні вчинив ДТП із чотирма постраждалими. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'', - йдеться у документі.

Причини звільнення на наводяться.

Відео дня

ДТП за участі Майбоженка: що відомо

Як писав УНІАН, надвечір 26 квітня у Броварах Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль в'їхав у групу перехожих. За даними поліції, внаслідок аварії постраждали троє дорослих та дитина. Водія затримали, ним виявився голова Броварської РДА Володимир Майбоженко. Перевірка на алкоголь, проведена на місці ДТП, засвідчила в його крові 2,31 проміле.

Сьогодні Шевченківський райсуд міста Києва відправив посадовця під варту на два місяці без можливості внесення застави. Перед цим у Київській ОВА обіцяли, що звільнять Майбоженка з посади.

Вас також можуть зацікавити новини: