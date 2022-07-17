Президент України наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій проти РФ має бути принциповою.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо посилити тиск на Російську Федерацію у зв’язку ракетними терактами у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та інших містах України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Єврокомісія 15 липня схвалила спільну позицію для нового пакету обмежувальних заходів проти РФ з метою збереження і зміцнення ефективності попередніх шістьох санкційних пакетів.

7-м пакетом передбачено запровадження заборони на імпорт до ЄС російського золота, посилення експортного контролю над товарами подвійного призначення і новітніми технологіями.

Також нові заходи повинні посилити вимоги до звітності зі зміцнення заходів щодо заморожування російських активів у ЄС.

Україна наголошує на необхідності посилювати тиск на агресора, працювати над пакетом санкцій з газовим ембарго.

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