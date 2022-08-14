Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав президентські проекти законів про продовження воєнного стану та мобілізація в Україні. Документи пропонують продовжити військовий режим на 90 днів.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав в цілому законопроекти (#7664) про продовження дії воєнного стану і (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - йдеться в повідомленні.
Тепер законопроекти мають внести на голосування в український парламент.
Як раніше повідомляв УНІАН, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Воєнний стан і мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.
Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня. На період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.