Якщо народні депутати підтримають дане рішення, то нинішній стан продовжать на 90 днів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав президентські проекти законів про продовження воєнного стану та мобілізація в Україні. Документи пропонують продовжити військовий режим на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав в цілому законопроекти (#7664) про продовження дії воєнного стану і (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - йдеться в повідомленні.

Тепер законопроекти мають внести на голосування в український парламент.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Воєнний стан і мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня. На період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

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