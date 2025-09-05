Тихий чекає на розблокування шляху України до ЄС, бо Україна виконала всі необхідні умови.

Абсурдом є блокування процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.

"По Угорщині. Очікуємо розблокування шляху України до ЄС, який наша країна заслужила, для якого виконала всі необхідні умови і для якого немає жодних обгрунтованих перешкод", - наголосив він.

При цьому Тихий додав, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану варто задуматися, чому він проти вступу країни в ЄС, коли навіть його друг російський диктатор Володимир Путін каже, що не проти.

"Це абсурд, що Угорщина продовжує блокувати вступ України до ЄС. Ми відкриті до конструктивного діалогу з угорською стороною", - зазначив речник МЗС України.

За його словами, якщо йдеться про діалог про нацменшини чи з інших питань, то Україна готова працювати над їх вирішенням.

"Але позиція угорської сторони вже по неадекватності досягає рівня російської позиції. Жодних реальних перешкод немає, щоб відкрити Україні шлях до ЄС. В страшилки, які розповсюджує уряд Орбана, я навіть не буду заглиблюватися. Це не витримує жодної критики. І ці всі страшилки є абсурдними", - підкреслив Тихий.

За його словами, тиск на Будапешт має збільшуватися, щоб "їх стимулювати до ухвалення рішення, яке вони мають ухвалити, бо все готово".

При цьому речник МЗС України додав, що з боку Угорщини перешкоджання відкриття вступних переговорів є якимось "дрібним шантажем".

"На жаль, тут ірраціональні якісь причини чи вузькополітичні, котрі перевищують навіть міркування безпеки для самої Угорщини, бо вступ України в ЄС в інтересах цієї країни. Продовжуємо працювати, щоб це розблокувати", - наголосив Тихий.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, ЄС може відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Цей варіант хочуть розглянути, аби вирішити проблему постійних вето від Угорщини на всі рішення щодо України. Ці зміни дали б ЄС можливість діяти швидше та рішучіше в умовах посилення геополітичної конкуренції та уникнути блокування важливих рішень окремими державами-членами.

Також ми писали, що в меморандумі Вільнюс закликає інші країни ЄС досягти відчутного прогресу в питанні членства України в блоці. Вказується, що це необхідно, щоб підтримати авторитет Брюсселя. Переговори про членство України в ЄС зайшли в глухий кут із червня. У меморандумі підкреслюється, що Данія має скликати зустріч у Копенгагені на початку вересня, щоб почати переговори з Україною та Молдовою.

