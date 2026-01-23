Посол: Противників вступу України до НАТО зараз найменше за всю історію

Кількість країн НАТО, які виступають проти вступу України, скорочується, а Франція та Німеччина змінили свою позицію.

Наразі проти вступу України до НАТО виступає найменша кількість країн-членів Альянсу за всю історію. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, хоча консенсус серед країн-членів НАТО щодо запрошення та членства України в Альянсі досі не досягнуто, тенденція змінюється.

"Якщо проаналізувати історію відносин України з НАТО, то на сьогодні найменша кількість країн-членів Альянсу виступає проти того, щоб Україна в майбутньому стала членом НАТО", – зазначила Гетьманчук.

Вона підкреслила, що в Альянсі завжди існувало коло країн, які були проти вступу України, проте воно поступово звужується.

"Зміна позиції деяких країн реально стала віховою. Це такі країни, як Франція, як Німеччина", – додала посол.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США, Угорщина, Словаччина та ще кілька країн проти вступу України до Альянсу. Зараз триває активна робота над гарантіями безпеки для України, які мають унеможливити повторний напад Росії, додав він

Водночас українці почали менше вірити у вступ до НАТО як найкращий гарант безпеки. Таку віру послаблюють сигнали від окремих міжнародних партнерів України, насамперед США.

Курт Волкер, який був постійним представником Сполучених Штатів у НАТО і представником Державного департаменту з питань України у 2017-2019 роках, вважає, що найкраща гарантія безпеки у світі - це членство у Північноатлантичному альянсі.

