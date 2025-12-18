Рютте зазначив, що зараз триває активна робота над гарантіями безпеки для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі вступ України до Альянсу не підтримують США, Угорщина, Словаччина та, ймовірно, ще кілька інших країн. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем.

"На саміті у Вашингтоні минулого року союзники домовилися про незворотність шляху вступу України до НАТО. Однак є і практичний аспект. Він полягає в тому, що кілька союзників прямо заявляють, що не дадуть своєї згоди на вступ України до НАТО. Це такі країни, як Угорщина, США та Словаччина, а можливо, і ще кілька держав", - сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що зараз триває активна робота над гарантіями безпеки для України. Він підкреслив, що вони мають унеможливити повторний напад Росії.

"Наразі вони (гарантії безпеки - УНІАН) мають три рівні. Перший - це Збройні сили України. Вони, звісно ж, діятимуть так само, як у Польщі та скрізь на території НАТО, а в даному випадку - на території України, яка стане першою лінією оборони. Другою лінією оборони стане те, що "коаліція охочих" розробляла протягом останніх кількох місяців", - додав Рютте.

Генсек НАТО поділився, що США стануть третім елементом цього процесу. Він нагадав, що в серпні президент США Дональд Трамп говорив про те, що хоче, щоб Вашингтон став частиною гарантій безпеки для України.

"Наразі тривають дискусії про те, який вигляд матиме цей колективний пакет гарантій безпеки", - розповів Рютте.

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над гарантіями безпеки від США. Він підкреслив, що для України принципово, щоб за це було проголосовано в Конгресі США.

Зеленський додав, що Україна розраховує отримати гарантії, які аналогічні 5 Статті НАТО. Також він наголосив, що Україна має знати, як партнери реагуватимуть у разі повторення агресії Росії.

Крім того, президент зазначив, що є деталі щодо зброї, щодо посилення української армії та щодо кількісного складу ЗСУ. Він поділився, що поки що не може обговорювати публічно деталі озброєння, оскільки є домовленість зі США.

