ЄС придумав для України нові варіанти замість прискореного членства, – Politico

Євросоюз готує пакет короткострокових пільг для України, щоб наблизити її після відмови країн-членів від планів щодо прискореного членства.

Цей пакет включатиме ширший доступ до ринків та глибоку участь у програмах та інституціях ЄС, повідомили POLITICO на умовах анонімності чотири дипломати, обізнані з ходом обговорень.

Зазначається, що пропозиції розроблені після напруженої березневої вечері, під час якої члени ЄС відхилили пропозицію Європейської комісії, яка дозволила б Україні приєднатися до Євросоюзу до завершення основних реформ.

Відео дня

"Країни-члени чітко дали зрозуміти, що в короткостроковій перспективі членства України не буде. Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо рухатися вперед разом", – прокоментував ситуацію одне з джерел видання.

Варіанти для України

Влада ЄС розглядає способи інтеграції України в частині ринків блоку, схеми фінансування та політичні інститути до вступу – модель, яку дипломат описав як "прискорену поступову інтеграцію", – повідомило видання.

Німеччина та Франція входять до числа країн, що беруть участь у формуванні цієї пропозиції.

Інший варіант, який просувають союзники України, – надання статусу "держави, що приєднується", щоб показати, що вона твердо рухається до вступу в ЄС, згідно з литовською пропозицією.

При цьому джерела видання в дипломатичних колах підкреслили, що жоден пакет не може замінити формальний процес вступу.

"Повернення до нормального процесу вступу, включаючи відкриття всіх кластерів для України без подальших затримок, є нашим головним пріоритетом", – сказав джерело.

Видання зазначило, що історично цей статус застосовувався до країн, які підписали договір про вступ і очікують на його ратифікацію. Але в документі стверджується, що випадок України "свідчить про те, що її європейський шлях досяг рівня стабільності та спрямованості, що заслуговує на аналогічне визнання".

У чому проблема

Хоча заявка України на вступ до ЄС має політичну підтримку, комісар з питань розширення Марта Кос попередила, що надії президента Володимира Зеленського на вступ у 2027 році "невиконувані".

Проте високопоставлений представник Європейської ради заявив, що Україна зможе закрити переговорні кластери до кінця 2027 року лише в тому випадку, якщо збереже нинішній темп реформ. Будь-яка угода про вступ вимагатиме одностайної політичної підтримки всіх 27 країн ЄС і змусить блок зіткнутися з невирішеними суперечками щодо умов членства України.

Вступ України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю УНІАН зазначила, що офіційно ЄС не позиціонував 2027 рік як дату вступу України. Матернова підкреслила, що в Євросоюзі сподіваються на прискорення обговорень, однак називати конкретну дату до завершення всіх необхідних реформ – недоцільно.

24 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував масштабніше залучити Україну до діяльності Євросоюзу. Однак він підкреслив, що швидкий вступ країни неможливий.

