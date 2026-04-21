Фіцо прагне відвідати Росію 9 травня: запит на проліт отримала ще одна країна

Країни Балтії категорично відмовили словацькому прем'єру у перетині свого повітряного простору.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір летіти до Москви на 9 травня через Польщу після відмови країн Балтії пропустити його літак через свій повітряний простір. Про це повідомляє польське агентство PAP.

Згідно з інформацією, Варшава отримала від Словаччини запит на дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви. Як повідомив представник польського МЗС, цей запит наразі перебуває на розгляді.

Раніше Фіцо заявив, що Литва і Латвія відмовилися пропустити його літак для поїздки на військовий парад у Москві 9 травня.

"Жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Москва продовжує порушувати міжнародні норми, здійснювати агресію проти України та діяти проти безпеки всієї Європи", – заявив у неділю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення.

Зазначається, що минулого року країни Балтії також не дозволили проліт літака Фіцо, через що йому довелося добиратися до Москви південним маршрутом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію.

Парад у Москві – останні новини

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор може скасувати свій "парад Перемоги" 9 травня в Москві через побоювання атак українських дронів. У багатьох містах паради вже скасували.

Український ветеран, майор у відставці Олексій Гетьман повідомив, що в РФ не визначилися, чи проводити парад 9 травня. Військовий упевнений, що будь-яке рішення буде поганим для російської влади.

