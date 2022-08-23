Він запевнив, що Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби.

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Україна виграє війну і поверне окуповані Росією території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Дуда запевнив, що український народ і влада можуть розраховувати на Польщу і поляків.

"Я вірю у це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю, що Україна переможе. Що поверне собі усі нині окуповані Росією території. Що Україна відбудується завдяки польській підтримці, а також підтримці усіх чесних держав і народів Західної Європи і Сполучених Штатів Америки та інших демократичних держав", - заявив Дуда.

Він переконаний, що Україна стане ще сильнішою, а насамперед сучаснішою.

"Я вірю, що ви дасте відсіч ворогам і агресорам", - наголосив Дуда.

Як запевнив Дуда, поляки підтримуватимуть Україну до останнього дня боротьби.

Як повідомляв УНІАН, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Повідомляється, що він візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи.

Під час прес-конференції Дуду запитали, чи не страшно йому бути у Києві на тлі повідомлень про можливі масовані ракетні обстріли і чи почуває він себе у безпеці.

Дуда заявив, що, коли представляє свій народ і державу, то має враховувати, що таке представництво інколи пов'язане з ризиками.

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