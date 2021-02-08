Михайло Федоров

Цифрова грамотність — така сама важлива навичка в 21 столітті, як і вміння грамотно говорити, читати і писати. Особливо це стало актуальним в умовах пандемії, коли більшість людей у світі були змушені перейти на дистанційне навчання або роботу.

Цифровізація світу — неминуча. Онлайн-технології — вже невід’ємна складова нашого життя. Ми переводимо державні послуги та сервіси в онлайн і робимо їх доступними для всіх. А вже з 1 вересня Україна перейде у режим paperless. І для того, щоб кожен українець міг користуватися перевагами цифрової держави, рівень цифрової грамотності людей має бути на високому рівні.

У грудні 2019 року ми провели перше в історії України соціологічне дослідження цифрових навичок українців. І побачили, що 53% українців володіють цифровими навичками нижче базового рівня. У той самий час 47% українців у віці 18-70 років зацікавлені в набутті цифрових навичок.

Чому цифрова освіта сьогодні потрібна кожному і що для цього робить Мінцифра?

Кожен українець повинен мати право на безкоштовну цифрову освіту. Адже опанувавши цифрові навички, кожен зможе отримувати державні послуги онлайн, впевнено користуватися соціальними мережами та Інтернетом, зручно спілкуватися з рідними. А також бути конкурентоспроможним на ринку праці та навчатися протягом життя. Моя мета — щоб цифрова грамотність стала нашою національною конкурентною перевагою.

Моя мета — щоб цифрова грамотність стала нашою національною конкурентною перевагою

Саме тому важливо забезпечити рівні можливості для розвитку кожного українця. Одна з наших основних цілей — навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки. Для цього ми запустили проєкт Дія.Цифрова освіта — перший в Україні масштабний проєкт, пов’язаний із цифровою грамотністю українців.

Ми вибрали сучасний формат навчання — освітні серіали. Це не класичні онлайн-курси. Це формат едьютеймент, тобто поєднання навчання та розваг. До зйомок ми завжди залучаємо українських зірок та експертів. Ми даємо вільний доступ громадянам до знань із цифрової грамотності. Серіали з цифрової грамотності на платформі Дія.Цифрова освіта завжди будуть безкоштовними. На порталі вже понад 45 серіалів на різні теми. І майже щотижня з’являються нові.

З початком пандемії ми почали моніторити ситуацію у світі та прогнозувати її у нас. Одразу зрозуміли, що під час карантину усе перейде в онлайн-формат — робота та навчання — і цифрові інструменти стануть надійним помічником у цьому. А рівень цифрової грамотності людей якраз таки може стати проблемою і важливо допомогти вчителям та учням організувати процес навчання.

Тому за кілька днів ми розробили та записали освітній серіал «Онлайн-сервіси для вчителів». Це і досі один з найпопулярніших, його вже переглянули понад 40 тисяч вчителів. У курсі йдеться про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Viber та інші. До того ж ми додали можливість безкоштовно встановлювати ці продукти. А також створили чат у Viber з підтримкою, до якого приєдналися понад 3 тисячі педагогів. Тут вони могли ставити запитання, які модерувалися 24/7.

Загалом платформу Дія.Цифрова освіта відвідало майже 2 млн українців, а почали навчання майже 500 тисяч громадян. Важливо, що на цей проєкт не витрачаються державні кошти. Ми втілюємо його за підтримки партнерів і донорів, наприклад, Фонду Східна Європа.

А для того, щоб платформа дійсно була доступна кожному, навіть людям, у яких немає вдома комп’ютера чи смартфона, я поставив головне завдання — відкрити мережу освітніх хабів, де будуть навчати цифрової грамотності. Наше завдання — за 3 роки дійти до кожного містечка та селища. На сьогодні вже понад 2000 офлайн-хабів цифрової освіти є по всій Україні. Це бібліотеки, ЦНАПи, заклади освіти, приватні IT-компанії. І ще 4000 хабів — у процесі долучення до нашої мережі.

Я поставив головне завдання — відкрити мережу освітніх хабів, де будуть навчати цифрової грамотності. Наше завдання — за 3 роки дійти до кожного містечка та селища

Паралельно з цим в грудні 2020 року ми запустили"Всеукраїнську школу онлайн". Це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. Тут для учнів доступні відеопояснення, конспекти, тести та є можливість відслідковувати свій навчальний прогрес. А для вчителів — сучасні методички з прикладами застосування нових освітніх технологій. На платформі зареєструвались вже понад 100 тисяч учнів, вчителів і слухачів.

В умовах пандемії інвестування в освіту закладає основу для відновлення та майбутнього зростання. Моя особиста мрія - щоб Україна стала країною підприємців. Тому Мінцифра активно підтримує підприємців та стимулює їхні навчання й розвиток.

Влітку 2020 року ми запустили національну онлайн-школу для підприємців у рамках проєкту Дія.Бізнес. Навчання безкоштовне. Серіали про те, як заснувати власне підприємство, отримати фінансування, просувати продукт та управляти командою. Ефективні теорії, поради бізнесменів та професіоналів, засновані на успішних кейсах, мінімізують ризики та прокачають навички. Якщо давно мріяли про власний бізнес — скористайтеся унікальною нагодою, навчайтеся та тестуйте бізнес-ідеї.

А також ми з партнерами запустили дисципліну з інноваційного підприємництва в 76 українських університетах. І вже понад 2000 студентів пройшли навчання.

Цифрова грамотність - це не тільки навчання чи кар’єра, а й безпека в мережі

Автоматизація процесів та пандемія COVID-19 створюють «подвійний удар» — 50% всіх працівників потребуватимуть перекваліфікації до 2025 року. При цьому зростає попит на професії, пов’язані з діджиталом: спеціалісти зі штучного інтелекту (АІ) і машинного навчання (ML), спеціалісти з big data, діджитал-маркетологи, спеціалісти з автоматизації процесів та діджитал трансформацій.

Відкриваються можливості для безперервного навчання та кар’єрного зростання. Однак одна з найголовніших переваг — цифрова грамотність дозволить почуватися безпечно в онлайні і не стати жертвою шахраїв і злочинців. Згідно з нашим дослідженням, 34% українців за останній рік ставали об’єктом хоча б одного з видів шахрайських дій в Інтернеті.

Для того, щоб кожен українець міг перевірити свій рівень цифрової грамотності, ми запустили національний тест Цифрограм. 90 запитань і 30 хвилин вашого часу. Тест оцінює 30 цифрових компетентностей: від інформаційної грамотності та створення цифрового контенту до безпеки в цифровому середовищі.

В основі методології — адаптація українськими експертами європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1. Вона створена Об'єднаним дослідницьким центром Єврокомісії.

Після проходження тесту генерується електронний сертифікат із детальним описом сильних і слабких сторін людини. Документ українці можуть зручно додати до резюме на порталах з пошуку роботи — work.ua, robota.ua, jooble.com.ua. Наразі вже 100 тисяч українців почали проходити Цифрограм.

Цифрова грамотність дозволить комфортно проживати в країні — не стояти в чергах, а користуватися зручними державними сервісами онлайн.

Бабусі та дідусі зможуть частіше спілкуватися зі своїми дітьми та онуками завдяки вмінню користуватись онлайн-платформами. А за необхідності і знайти потрібний контент. Адже люди старшого віку часто залишаються виключеними з економічного, соціального та культурного життя через те, що вони недостатньо розбираються в технологіях. Ми виправляємо це.

При цьому покладаємо надії на молоде покоління, яке стане провідником для людей старшого віку до цифрового середовища. До речі, ми запускали в соціальних мережах рубрику зі словником діджитал-сленгу — щоб просунуте покоління надсилало ці “новомодні” слова своїм батькам, бабусям і дідусям. Тобто кожен із нас, як користувач онлайн-середовища, може затягнути в Інтернет своїх близьких, допомогти їм розібратися із сучасними технологіями.

Михайло Федоров - Віцепрем'єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації

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