Андрій Єрмак наголосив, що чекати результатів зустрічі недовго, але "ми станемо ще сильнішими".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що розмова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського була "дуже насиченою та конструктивною".

Про це він повідомив у Telegram.

"Лідерство — це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі решта намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон", - зазначив Єрмак.

За його словами, з самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку із Зеленським.

"А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив голова ОП.

Він додав, що регулярно спілкується з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, "тож цей візит не був спонтанним".

"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Одразу по прибуттю відбулася його зустріч тет-а-тет з президентом Володимиром Зеленським.

Великобританія є лідером в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та у санкціях щодо російського агресора.

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