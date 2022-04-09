Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що розмова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського була "дуже насиченою та конструктивною".
Про це він повідомив у Telegram.
"Лідерство — це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі решта намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон", - зазначив Єрмак.
За його словами, з самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку із Зеленським.
"А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив голова ОП.
Він додав, що регулярно спілкується з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, "тож цей візит не був спонтанним".
"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - підкреслив Єрмак.
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Одразу по прибуттю відбулася його зустріч тет-а-тет з президентом Володимиром Зеленським.
Великобританія є лідером в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та у санкціях щодо російського агресора.