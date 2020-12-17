Парламентарій відзначив негативну роль нинішнього директора НАБУ, але вважає, що в провалі боротьби з корупцією звинувачувати потрібно не тільки його.

Призначення Артема Ситника директором НАБУ було помилкою, боротьба з корупцією в Україні провалена і потрібно вживати комплексних заходів для того, щоб прискорити розв'язання проблеми.

Про це в коментарі Капіталу заявив депутат Європарламенту від Чехії Мікулаш Пекса.

"Боротьба з корупцією - це, перш за все, системні заходи. Держава повинна управлятися прозоро, ефективно публікуючи всі важливі дані про державні закупівлі, спонсорування політичних партій, лобістські збори і т.д. Відстрочка прийняття таких заходів і їх реалізації в Україні здається серйозною проблемою і повинна прискоритися", - заявив депутат.

Парламентарій відзначив негативну роль нинішнього директора НАБУ, але вважає, що в провалі боротьби з корупцією звинувачувати потрібно не тільки його.

"Я вважаю призначення пана Ситника помилкою, однак, у системному провалі винен не тільки він", - заявив європарламентар, зазначивши, що в цілому за антикорупційні реформи несуть відповідальність законодавці.

На думку депутата, Україна не зможе в один момент розв'язати проблему корупції - потрібно послідовні та постійні зусилля.

"Для розв'язання проблеми не існує срібної кулі, просто потрібно послідовно і наполегливо впроваджувати заходи для поліпшення системи в цілому. Наприклад, 15-20 років тому в нас у Чехії були серйозні проблеми з фінансуванням політичних партій. Наша партія почала використовувати прозорі передвиборчі рахунки для забезпечення громадського контролю над фінансами партії. Іншим партіям довелося наслідувати цей приклад, щоб уникнути публічної критики за лицемірство. Через цей тиск пізніше така практика була закріплена в законі як обов'язкове зобов'язання для всіх політсил", - розповів Пекса.

Нагадаємо, 16 грудня закінчився тримісячний термін, який відвів КС на приведення ситуації з НАБУ у відповідність до Конституції. З усім тим, Артем Ситник залишається на чолі цього органу, попри рішення Конституційного Суду про неконституційність його призначення та критику з приводу неефективності роботи бюро в цілому.

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Автор: УНІАН