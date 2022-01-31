Також вони підготували відповідні заходи, які завдадуть шкоди російській економіці.

Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи.

Про це у своєму блозі повідомив віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти", - написав Боррель.

Читайте такожУ МЗС закликали РФ до "дипломатичної співпраці" з Україною та відвести війська від кордонуТакож в ЄС підготували відповідні заходи, які завдадуть "серйозної шкоди" російській економіці і фінансовій системі.

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки відмовляють Росії в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив він.

Боррель нагадав, що Євросоюз не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

"Україна - наш партнер і сусід: її безпека - це наша безпека", - підкреслив він.

Ситуація з газом в Європі

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.

22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.

24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.

13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половина газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.