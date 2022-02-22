Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель наголошують, що Євросоюз запровадить обмежувальні заходи проти осіб, причетних в Російській Федерації до визнання "незалежними утвореннями" окупаційні адміністрації Росії "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.
Про це йдеться у їхній заяві на сайті Представництва ЄС в Україні.
Зокрема, фон дер Ляєн та Мішель "якнайрішучіше засуджують рішення президента Росії визнати непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями".
"Цей крок є грубим порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до цих незаконних дій", - наголошується у заяві.
Читайте такожЗеленський найближчим часом оголосить кроки України після визнання Росією "ЛДНР" - ДаніловРазом з тим, Європейський Союз підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією
Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.
В указі Путін доручив російському МЗС ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання.
Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.
У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.