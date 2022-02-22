В ЄС вважають це визнання грубим порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель наголошують, що Євросоюз запровадить обмежувальні заходи проти осіб, причетних в Російській Федерації до визнання "незалежними утвореннями" окупаційні адміністрації Росії "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.

Про це йдеться у їхній заяві на сайті Представництва ЄС в Україні.

Зокрема, фон дер Ляєн та Мішель "якнайрішучіше засуджують рішення президента Росії визнати непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями".

"Цей крок є грубим порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до цих незаконних дій", - наголошується у заяві.

Читайте такожЗеленський найближчим часом оголосить кроки України після визнання Росією "ЛДНР" - ДаніловРазом з тим, Європейський Союз підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

В указі Путін доручив російському МЗС ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації про його визнання.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.